Il palo abbattuto è stato riparato 

Sono in corso i lavori per la sostituzione del palo dell’illuminazione pubblica abbattuto alcuni mesi fa in via Roma a Guspini. L’impresa di Antonino Casu ha provveduto ha ricostruire l’impianto sotto strada per infilare il nuovo lampione. L’intervento è stato particolarmente gradito da residenti e passanti che quotidianamente passano in quel tratto di strada, assai trafficato, per il ripristino della completa visibilità.

Nei giardini pubblici, invece, fra via Marconi via Gramsci è in corso lo sfalcio dell’erba. Il manto verde, cresciuto rigoglioso dopo le ultime piogge, ultimamente limitava il passaggio delle persone che giornalmente vi si recano per stare all’aria aperta. I lavori sono coordinati dall’ufficio tecnico comunale.

RIPRODUZIONE RISERVATA