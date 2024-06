Il pallone e il diploma serale: Ibrahima, dal Senegal al Tonara 

Belvì. In Barbagia è arrivato solamente anno fa, con una valigia piena di sogni, partendo da quel Senegal in cui ha collezionato magie giocando nei dilettanti del Keur Samba. E a Belvì, dove risiede con la madre Fatima, Ibrahima Thiam, bomber 18enne del Tonara, si sente a casa. Qui ha trovato la propria dimensione, fra nuove amicizie e una quotidianità che scorre, inseguendo il sogno del calcio professionistico. Per il giovanissimo attaccante, autore del gol negli spareggi promozione contro il Bono, un anno al miele con ben 14 reti e la consacrazione come simbolo dei rossoneri.

Ma per “Ibra”, come tutti affettuosamente lo chiamano, i successi sul campo vanno di pari passo con quelli nello studio. Studente modello, nel corso serale per adulti ad Aritzo nei giorni scorsi ha conseguito la terza media con una tesi sulle regole e grandezze fisiche del calcio.Un punto di partenza verso nuove mete, di cui è fiero: «Quando sono arrivato in Sardegna - dice Thiam - non conoscevo una parola d’italiano. Non ho perso tempo, iscrivendomi a scuola per imparare al meglio la lingua. È stato un percorso difficile, ma grazie al supporto dei docenti ho raggiunto il mio obiettivo. Studiare mi piace e per questo credo che a settembre mi iscriverò nuovamente a scuola, per conseguire il diploma di ragioniere o perito industriale. Simpatizzo per la Juve, ma l’amore per il Cagliari è grande e vestire i colori rossoblu sarebbe un sogno. Questa terra mi ha accolto». Sulla prossima stagione, «a Tonara mi trovo bene, sia con i compagni sia con la dirigenza. Valuterò il futuro con la società».

RIPRODUZIONE RISERVATA