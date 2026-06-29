Il pallone a spicchi al Giardino Megalitico 

Dopo un anno di pausa a San Sperate torna il Playground Festival, evento cestistico in programma dall’8 all’11 luglio al Giardino Megalitico. Sono aperte le iscrizioni all’appuntamento tra i più partecipati nel territorio, come sottolineato dal presidente dell’associazione organizzatrice Fabio Casti, che spiega come l’evento estivo abbia raggiunto un livello di partecipazione «mai visto prima».

Lo dimostrano i numeri dell’edizione 2024, quattro giorni di torneo su tre campi con 65 squadre iscritte tra tutte le categorie. Una manifestazione che coinvolge giocatori di tutte le età, donne e uomini. tra minibasket, categoria pro, amatori e over fino alle special olympics. Il cuore della manifestazione resta il torneo di basket tre contro tre, affiancato da un programma di eventi collaterali: «Il Playground Festival sarà composto, oltre che dal torneo, dal Dunk Show/Contest con professionisti italiani ed europei delle schiacciate, da show di danza e musica hip hop, freestyle show e altre competizioni come la gara di tiro da tre o lo skill challenge», spiega Casti. L’evento punta a unire sport, inclusione e intrattenimento trasformando per quattro giorni il Giardino Megalitico in un punto di riferimento per il basket e la cultura urban in Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA