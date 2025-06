Il Palio di Siena parla sardo: otto fantini e nove cavalli arrivano dalla nostra isola 

Quello che si correrà il 2 luglio a Siena, nella ricorrenza dedicata alla Madonna di Provenzano, non sarà un Palio facile. La sorte ha voluto così assegnando due cavalli già vincenti in piazza del Campo a Tartuca e Chiocciola, contrade rivali e acerrime nemiche. Alla prima (che porta i colori gialloblu) è stato assegnato Zio Frac (vittorioso il 2 luglio del 2022 con in sella Giovanni Atzeni Tittia di Nurri e il 16 agosto del 2023, montato da Carlo Sanna Brigante di Sindia, anche se vinse “scosso”), mentre alla seconda (colori giallorossi) Tale Quale (primo il 2 luglio 2019 con in sella ancora Tittia). L’accoppiata vincente del 16 agosto di due anni fa si rivedrà in piazza tra due giorni, visto che Carlo Sanna Brigante monterà appunto Zio Frac, mentre la Chiocciola ha puntato sull’esperienza, anche se non ha mai vinto, di Carburo (Giosuè Carboni di Bortigali).

La sorpresa

A chi non conosce bene le dinamiche di piazza del Campo, potrebbe apparire una scelta azzardata quella di Tittia (il fantino più vincente attualmente sulla piazza con dieci Palii in bacheca) di montare Diodoro, cavallo esordiente, per i colori dell’Oca. «È vero che è un esordiente – spiega Giovanni Porcella, per anni veterinario del Magistrato delle contrade – ma lo allena lui personalmente e in ippodromo si è comportato bene: ha fatto otto gare mettendo insieme due primi posti, un secondo e un terzo». Peraltro, la storia recente del Palio dice che anche tra gli esordienti può esserci la sorpresa vincente, come accadde lo scorso agosto con Benitos (montato da Dino Pes Velluto, di Silanus, che a sorpresa non sarà in piazza), oppure con Zio Frac nel luglio del 2022 o Remorex nel Palio straordinario di ottobre 2018.

Le altre scelte

Secondo il veterinario di Teulada, un’ottima scelta l’ha fatta anche il Bruco affidando Viso d’Angelo a Jonatan Bartoletti detto Scompiglio, uno dei soli due fantini non nati in Sardegna che saranno sul tufo di piazza del Campo. L’anglo-arabo-sardo ha corso sei volte il Palio, anche se finora non ha mai vinto. Il Bruco non ha rivali in piazza e Bartoletti ha montato Viso d’Angelo già in altre due occasioni. «Quello del 2 luglio sarà di sicuro un Palio aperto – osserva ancora Giovanni Porcella – il lotto dei cavalli è equilibrato, segnalo anche Zenis e Diosu de Campeda, che potrebbero impressionare». Il primo, assegnato alla Selva, sarà montato da Andrea Sanna Virgola, fantino di Oliena, Diosu de Campeda (esordiente), invece, è capitato in sorte al Drago e sarà condotto da Michel Putzu di Teti, anche lui all’esordio in piazza. Ares Elce, altro mezzosangue con tre presenze al Palio, avrà i colori della Lupa e in groppa ci sarà Antonio Mula Shardana di Oliena.

L’ultimo cavallo esordiente, infine, è Dorotea Dimmonia, affidato all’Istrice: sarà montato dal senese Enrico Bruschelli Bellocchio (figlio d’arte, il padre Luigi Bruschelli ha vinto 13 volte il Palio), mentre Comancio è andato alla contrada di Valdimontone dove troverà Giuseppe Zedde Gingillo, originario di Noragugume. Arestetulesu difenderà i colori della Pantera e sarà montato da Francesco Caria Tremendo di San Gavino Monreale. Come al solito, insomma, il Palio parla sardo: i fantini dell’Isola sono otto su dieci, i cavalli (a parte Diodoro, nato a Castelnuovo Berardenga in provincia di Siena e in forza alla scuderia di Giovanni Atzeni) provengono tutti da allevamenti presenti in Sardegna.

