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22 maggio 2026 alle 00:33

Il Palio della Stella 

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Videolina ripropone questa sera alle 21 il Palio della Stella di Olbia, uno degli eventi più seguiti della Festa di San Simplicio. Uno spettacolo equestre particolarmente suggestivo, di alto livello e avvincente, durante il quale i 26 comuni del territorio gallurese, rappresentati da abili fantini sui loro destrieri in corsa, mirano a centrare il maggior numero di stelle nel miglior tempo possibile, e le pariglie di Padria, Oristano e Ittiri. Il Comune vincitore sarà custode fino all’edizione successiva dello Stendardo con l’effige del Santo Patrono di Olbia e della Gallura. L’evento, organizzato dal Comitato di San Simplicio, in collaborazione con l’Associazione Ippica Lu Juali di Luogosanto, è stato presentato da Mauro Orrù.

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