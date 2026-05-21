Videolina ripropone questa sera alle 21 il Palio della Stella di Olbia, uno degli eventi più seguiti della Festa di San Simplicio. Uno spettacolo equestre particolarmente suggestivo, di alto livello e avvincente, durante il quale i 26 comuni del territorio gallurese, rappresentati da abili fantini sui loro destrieri in corsa, mirano a centrare il maggior numero di stelle nel miglior tempo possibile, e le pariglie di Padria, Oristano e Ittiri. Il Comune vincitore sarà custode fino all’edizione successiva dello Stendardo con l’effige del Santo Patrono di Olbia e della Gallura. L’evento, organizzato dal Comitato di San Simplicio, in collaborazione con l’Associazione Ippica Lu Juali di Luogosanto, è stato presentato da Mauro Orrù.