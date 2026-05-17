Il Palio della Stella sorride al fantino di Badesi 

Ricco di pubblico e di tradizione ma povera di stelle, si è chiusa, ieri, la ventitreesima edizione del Palio della stella, in onore di San Simplicio. Al galoppo su cento metri di pista vista mare, si sono sfidati ventiquattro fantini e due amazzoni, in rappresentanza di tutti i Comuni della provincia Gallura Nord Est Sardegna, per conquistare lo stendardo con l'effige del santo patrono di Olbia e della Diocesi di Tempio Ampurias. Tante le stelle sfiorate ma solo due quelle centrate nelle due manches della giostra equestre allestita dall'associazione Lu Juali in occasione de Sa Festa manna de mesu Maju, finita ieri.

Finora custodito dal Comune di Buddusò, a portare a casa lo stendardo, il Comune di Badesi che, per la maestria del cavaliere Emilio Settembrini in sella a Clara D’Essena, ha vinto l'edizione 2026 della competizione. Al secondo posto il Comune di Padru che c'entra una stella con il fantino Paolo Guspini e il cavallo Timore. Senza brillare ma per il miglior tempo sostenuto in gara, al terzo posto il Comune di Olbia con la velocità del purosangue inglese Dream Free cavalcato da Giacomino Brinchia, non riuscendo però, come tutte le scorse edizioni, a portare in municipio il gonfalone del suo santo protettore.

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