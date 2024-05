Il Palio della stella  in diretta da Olbia 

Il Palio della stella di Olbia è uno degli eventi più attesi della Festa di San Simplicio. In migliaia accorrono per assistere ad uno spettacolo equestre particolarmente suggestivo, di alto livello e avvincente, durante il quale i 26 comuni del territorio gallurese, rappresentati da abili fantini sui loro destrieri in corsa, mirano a centrare il maggior numero di stelle nel miglior tempo possibile, e le pariglie di Padria, Oristano e Ittiri. Con la conduzione di Mauro Orrù, l’evento è trasmesso da Videolina in diretta dalle 16.30.