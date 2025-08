Il Palio al traguardo dei 39 anni  A Fonni la sfida dei migliori fantini 

Il viavai di volontari che fanno la spola tra il paese e il galoppatoio di San Cristoforo, la dice tutta su quanto sia forte il senso di appartenenza attorno al trentanovesimo Palio di Fonni, in programma domani dalle 17.

Una dedica speciale

Un rinnovato entusiasmo, che abbraccia intere generazioni riunite sotto la sigla dell’Asd ippica e fonnese, promotrice dell’evento col sostegno di Comune, Regione e Bim Taloro. Padrini della manifestazione Andrea Degortes detto Aceto e Sebastiano Deledda detto Legno, storici fantini del Palio di Siena, acerrimi rivali in piazza del Campo e grandi amici nella vita. Per Aceto e Legno che presenzieranno a tutte le fasi del Palio il commento televisivo della gara, presentata da Eleonora Mainò e Roberto Tangianu, imsieme dagli esperti Bruno Murratzu Tore Budroni. E nella locandina dell’ormai imperdibile evento dell’estate barbaricina, non manca la dedica “Sempre con Noi” in ricordo dei giovanissimi Michele Soddu, Marco Innocenti, Michele Coinu e Lorenzo Figus, scomparsi nel tragico incidente di “Caravai” lo scorso ottobre e da sempre appassionati del mondo equestre.

La gara

Diverse le novità, a partire da una gara che si disputerà con soli cavalli anglo-arabi, in virtù del recente decreto ministeriale che rivede l’accesso dei purosangue alle corse. Significativo il montepremi di 31 mila euro suddiviso fra i 18 mila euro per il vincitore, 3 mila e 2 mila per il secondo e terzo classificato. Seguono 1.500 euro complessivi per il premio batteria e 2 mila euro nelle pariglie riservate ai cavalieri locali.

Ai nastri di partenza

E mentre si limano gli ultimi ritocchi, il presidente dell’Asd Ippica Franco Masuri non sta nella pelle: «Viviamo queste ultime ore con grande emozione». Masuri pone l’accento sui big e le giovani rivelazioni, come il portabandiera locale Riccardo Maloccu, che si contenderanno la vittoria: «Sarà un Palio d’eccellenza, con i fantini del Palio di Siena Antonio Siri, Carlo Sanna e Francesco Caria. Ci sarà anche Gianluca Fais, vincitore qui a San Cristoforo lo scorso anno, e Giuseppe Piccinnu, fresco della vittoria a Sa Itria».

Sicurezza e inclusione

Un Palio emblema di sicurezza e inclusione: «Anche quest’anno», rilancia Masuri, «abbiamo dedicato degli spazi ai diversamente abili che si potranno godere la gara dagli appositi spazi a loro dedicati». Nessun malumore sull’assenza dei purosangue, accolta con serenità: «Siamo fiduciosi», aggiunge Masuri, «già dal prossimo anno faremo di tutto per rientrare nei nuovi criteri ministeriali».

Il programma

Chiuse le iscrizioni e i sorteggi delle batterie si guarda già a domani, con le sanificazioni delle 17 e la gara. «Apriremo con le pariglie dei fantini fonnesi», conclude Masuri, «per poi dare il via alle batterie di qualificazione e alla finale». Forte l’emozione per il giovanissimo Riccardo Maloccu, portabandiera del Comune di Fonni, dopo la vittoria di “Sa arrela ‘e vrores”: «Scenderò in pista col cavallo Fastidio da Clodia, e saranno con me anche gli amici Michele, Marco, Lorenzo e Michele, sempre vivi nel mio cuore e a cui spero di poter dedicare la vittoria».

