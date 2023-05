Il Palermo sogna il colpo alla Domus ma senza Brunori 

Il Palermo di Eugenio Corini arriverà a Cagliari senza il suo bomber Brunori, squalificato per somma di cartellini, ma trascinato dal grande entusiasmo della vittoria (2-1) conquistata nell’ultimo match contro la Spal. I siciliani, grazie a una serie di risultati favorevoli arrivati dagli altri campi della Serie B, si ritrovano ora al settimo posto in classifica e restano quindi in corsa per rientrare nella griglia dei playoff. A Cagliari i rosanero giocheranno la loro partita dell’anno: la vittoria con gli emiliani, penultimi in classifica ma sempre vivi, è arrivata dopo una serie di risultati che avevano fatto quasi perdere le speranze ai tifosi palermitani. La squadra di Corini, infatti, non vinceva dalla partita in casa col Modena (5-0) nel lontano mese di marzo e, fino alla vittoria con la Spal, aveva ottenuto solo tre pareggi e due sconfitte, per un totale di 3 punti in cinque gare.

I numeri

Sono 6 i punti di distacco dal Cagliari, mentre sono 45 i gol fatti (2 in meno rispetto al Cagliari). Se si tiene presente che il cannoniere della squadra Brunori, con all’attivo 16 reti, sarà assente per squalifica e che il Palermo ha finora subito molte più reti rispetto al Cagliari (45 contro le 33 dei rossoblù per una differenza di 12 gol), lo sbarco alla Domus per tentare di strappare i 3 punti si profila come un’impresa quasi impossibile.

Dal campo

Intanto ieri allo stadio “Renzo Barbera” i siciliani hanno effettuato un test con l’Under17. Porte aperte allo stadio con numerosi tifosi palermitani accorsi per sostenere la squadra, con i tifosi che sognano la conquista matematica dei playoff: solo applausi e sostegno per Corini e i suoi. Dall’infermeria: Edoardo Lancini è ancora out a causa di una faringite con stato febbrile che sta bloccando il giocatore da qualche giorno. Claudio Gomes ha invece lavorato in gruppo, mentre Ionut Nedelcearu ha effettuato un lavoro differenziato programmato. Domani alle 12.30 Corini, dopo la rifinitura, presenterà il match contro il Cagliari nella sala stampa dello stadio Barbera, nel pomeriggio è prevista la partenza per la Sardegna. Il sogno si chiama vittoria, ma in questo momento la Domus appare come un fortino inespugnabile.