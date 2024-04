Il “Palazzo Sorcesco” resta vuoto 

Muffa, intonaci scrostati, infissi sbilenchi, graffiti e tutti i malanni derivati dall’inutilizzo e dall’abbandono. Il famigerato ”Palazzo sorcesco”, in corso Vittorio Emanuele, è l’ennesimo monumento all’incapacità del Comune nell’utilizzo del suo patrimonio. Prima casa dei topi, poi idrovora di soldi pubblici per il suo recupero, infine solo chiacchiere e progetti mai portati a termine sulla sua destinazione. L’edificio fa brutta figura nel cuore della movida cittadina, in una strada affollata da cagliaritani e turisti che ormai hanno smesso di farsi domande che non riceveranno mai risposte, se non confuse e irrealizzabili.

Il cortocircuito

Avere chiarimenti e ricostruire il percorso burocratico e la gestione di quella palazzina non è semplice. La ristrutturazione, costata circa 1,5 milioni di euro, è stata a carico dell’assessorato ai Lavori pubblici che, una volta conclusa l’opera, l’ha conferito all’assessorato al Patrimonio. Due anni fa c’è stata la proposta di assegnarlo assessorato all’Innovazione tecnologica che avrebbe dovuto realizzare un biblioteca. Alcuni esami strutturali hanno fatto cambiare idea: quel palazzo è nato per uso civile, non avrebbe sopportato il peso di tanti volumi. Quindi è stata trovata un’altra destinazione. Ecco che arriva l’altra proposta. «Diventerà la Casa di Filippo Figari: un museo, con al suo interno un archivio. Ci sono documenti e opere inedite, che i familiari sono pronti a mettere a disposizione e che saranno esposti in un bellissimo spazio. Ci stiamo lavorando. I tempi per la consegna? Entro il 2023», aveva giurato l’allora assessora alla Cultura Maria Dolores Picciau.

A oggi non è chiaro quale sarà il suo futuro, sembra che nessuno voglia prenderlo in carico per evitare i problemi che la politica non è riuscita a risolvere.

Una storia infinita

Non che sia andata meglio alla Giunta guidata da Massimo Zedda. I lavori di ristrutturazione dell'edificio sorto agli inizi del '900 all'angolo tra il Corso e via Maddalena sono partiti nel 2014. Dopo cinque anni di intoppi burocratici (una perizia di variante richiesta dalla Soprintendenza) e inghippi vari avevano fatto slittare la conclusione del recupero a maggio 2019. L’allora assessore ai Lavori pubblici Maurizio Chessa aveva fatto i conti senza l’oste, immaginando l’assegnazione di quegli spazi nel cuore della città alla compagnia teatrale Is Mascareddas. Il libro dei sogni prevedeva, dopo il completamento dei lavori in via Maddalena, anche la realizzazione di un museo.

Ma ancora, nel Palazzo sorcesco, continuano a ballare i topi.

RIPRODUZIONE RISERVATA