Il Palazzetto riapre, allarme per i parcheggi 

Il Palazzetto dello sport riapre le porte agli atleti dal mese prossimo e i residenti nella zona sono preoccupati. Partite e allenamenti porteranno in via Beethoven un gran numero di persone e incombe il problema della mancanza di aree di sosta. I parcheggi ci sono ma, secondo gli abitanti di palazzine e villette, non sono sufficienti, come già era emerso quando il Palasport ospitava l’hub per le vaccinazioni anti Covid e nei giorni di maggior afflusso tutto attorno si creava il caos.

«Chiediamo al Comune, in vista dell’imminente apertura del Palazzetto, di considerare l’opportunità di allestire parcheggi dedicati nelle aree circostanti», spiega una residente, Clara Mulas, «questo perché sia gli allenamenti durante la settimana sia le gare il fine settimana o altre iniziative speciali, richiameranno un pubblico che avrà bisogno di aree di sosta maggiori rispetto a quelle già presenti». Detto questo, «anche alla luce del fatto che presto una corsia sarà trasformata in pista ciclabile, chiediamo una maggiore attenzione verso questo problema per garantire la maggiore e più serena convivenza possibile tra le società sportive e i residenti che già in passato hanno affrontato disagi di questo tipo». Il riferimento è «la permanenza del Cagliari calcio e del suo impianto nel 2012 e, a seguire, con la trasformazione del palazzetto ad hub vaccinale durante la pandemia».

Soprattutto durante la parentesi del Cagliari calcio all’Is Arenas, si erano susseguite proteste da parte dei residenti che non potevamo nemmeno uscire da casa.

