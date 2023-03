«Il palazzetto riapre a ottobre» 

Gli operai della ditta incaricata dal Comune sono al lavoro da ottobre, dopo l’aggiudicazione dell’appalto e una parentesi del Palasport come hub vaccinale. Al centro del piano di restyling c’è la manutenzione di tutta la struttura: dal completamento e adeguamento degli impianti tecnologici alla manutenzione edilizia della palestra, comprese le travi in legno all’interno e quelle della struttura esterna. Nuova vita anche per gli spogliatoi, quelli degli atleti e degli arbitri, sono stati già installati i parapetti per le tribune e sistemate le vetrate dell’impianto sportivo. «I lavori stanno procedendo come da cronoprogramma», commenta l’assessore Conti dopo il sopralluogo di ieri, «se tutto procede come previsto verranno completati a giugno, poi serviranno altri tre mesi. Questa palestra è strategica per lo sport cittadino, e non solo, proprio per questo come amministrazione abbiamo deciso di investirci tanto».

«Il Palazzetto dello sport riaprirà in autunno», assicura l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti che ieri ha organizzato un sopralluogo nell’impianto comunale accanto alla zona di Is Arenas per fare il punto del cantiere. E annuncia: «Tornerà il basket, compreso quello in carrozzina».

I lavori negli spogliatoi e nelle tribune sono di fatto quasi conclusi, per il resto il cantiere prosegue dentro e fuori la struttura comunale di via Beethoven che le società sportive attendono da almeno quattro anni.

Il punto

Gli operai della ditta incaricata dal Comune sono al lavoro da ottobre, dopo l’aggiudicazione dell’appalto e una parentesi del Palasport come hub vaccinale. Al centro del piano di restyling c’è la manutenzione di tutta la struttura: dal completamento e adeguamento degli impianti tecnologici alla manutenzione edilizia della palestra, comprese le travi in legno all’interno e quelle della struttura esterna. Nuova vita anche per gli spogliatoi, quelli degli atleti e degli arbitri, sono stati già installati i parapetti per le tribune e sistemate le vetrate dell’impianto sportivo. «I lavori stanno procedendo come da cronoprogramma», commenta l’assessore Conti dopo il sopralluogo di ieri, «se tutto procede come previsto verranno completati a giugno, poi serviranno altri tre mesi. Questa palestra è strategica per lo sport cittadino, e non solo, proprio per questo come amministrazione abbiamo deciso di investirci tanto».

I fondi

Le risorse a disposizione sono quelle finanziate con il Patto per lo sviluppo della Città metropolitana di Cagliari, circa 1 milione di euro, che l’attuale amministrazione è riuscita a salvare in extremis. Insieme ai 400mila euro messi in campo dal Comune per dotare l’impianto di via Beethoven di condizionatori necessari per ospitare manifestazioni sportive anche durante l’estate e l’inverno. «Abbiamo stanziato anche ulteriori 50mila euro per eventuali rifiniture nella tinteggiatura delle tribune e dei muri, e magari la sistemazione del parquet che potrebbe servire a fine cantiere», aggiunge Conti.

L’inaugurazione è prevista entro fine anno. «La struttura dovrà essere dedicata agli sport classici, pallacanestro e basket in carrozzina prima di tutto, ma anche la pallavolo», dice l’assessore. «E ci piacerebbe ospitare anche le squadre di calcio a 5». Nel frattempo proseguono i lavori anche nella palestra di via Monsignor Angioni, e nei prossimi giorni partirà il cantiere anche nel Velodromo.

