Il Palazzetto di via Kennedy pronto alla partenza 

A un passo dallo step fondamentale. Oggi la giunta voterà la delibera relativa al progetto esecutivo del futuro palazzetto di via Kennedy su richiesta dell’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Sanna. Una delle opere cardine, in ambito sportivo, della precedente amministrazione comincia così ad accelerare con l’attuale esecutivo che ha messo tra le priorità proprio le strutture da dedicare alle varie discipline di gioco sia in città che nelle borgate che in periferia. E il palazzetto polivalente indoor del quartiere di Latte Dolce è destinato a riempire un vuoto dando spazio a sport come la pallamano, la pallavolo e il futsal o calcio a cinque. Quattro milioni e mezzo di euro l’investimento per l’operazione, finanziata con fondi regionali e del Pnrr, e i cui lavori dovrebbero iniziare a breve, anche perché il collaudo degli spazi è stato previsto, al tempo dell’annuncio dell’iniziativa nel 2023, per il 2026. I soldi vengono nello specifico dal Pnrr Sport per il Cluster 1, più 250mila euro comunali, per l’attuazione dell’impianto multifunzione da poco meno di 2500 posti. Intanto, ieri, il settore Lavori Pubblici e Manutenzione del patrimonio comunale ha chiesto con una determinazione l’applicazione di avanzo di amministrazione vincolato pari alla somma di 500mila euro “necessaria per dare corso alla realizzazione dell’intervento in via J. F. Kennedy”. (e.fl.)

