Il Palasport può riaprire dopo i lavori 

Al palazzetto dello sport di Uta i lavori di efficientamento energetico sono ormai conclusi. Con 500mila euro (in passato erano stato realizzato un impianto da 70 kw con il fotovoltaico) sono stati messi in opera il nuovo sistema di acqua calda sanitaria, con pompa di calore, integrato con il solare termico, lampade led, cappotto interno con l’insonorizzazione, sostituzione degli infissi con vetro camera, riscaldamento negli spogliatoi, sistema di areazione anti umidità. È stato inoltre steso lo strato di intonaco di un materiale speciale. Per il resto si attende solamente la batteria di accumulo.

«Da settembre il palazzetto sarà pronto per tutte le società sportive: pallavolo, basket, calcio a 5, e avrà e altre strutture utilizzate per eventi», dice l’assessore Andrea Onali. «La soddisfazione è tanta perché abbiamo messo mano a tutte le strutture sportive del nostro paese. Avremo ragazzi impegnati nello sport, in luoghi dove potranno svolgere attività importanti, invece che stare annoiati sui social o in giro senza fare niente». Inoltre, continua l’assessore Onali, «ciò va incontro all’impegno delle società sportive, che sono sempre presenti con sempre più difficoltà per affrontarela nuova normativa, con tanta burocrazia. Dal punto di vista energetico», conclude, «teniamo conto del fatto che con l’ efficientamento le strutture saranno più fruibili per gli sportivi e avremo un risparmio energetico per le casse comunali». )

