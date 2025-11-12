Il Palasport? Nell’Angy Village 

Assemini attende da molto tempo un nuovo palazzetto dello sport, ma finalmente pare che si sia trovata la quadra: il Comune di recente ha annunciato di essere in graduatoria per il bando “Sport e Periferie 2025”, con un contributo di circa un milione di euro da affiancare a ulteriori 400mila da fondi propri per realizzarlo. Due le opzioni in campo. La più rapida: ristrutturare la tensostruttura dell’Angy Village e l’area di Santa Lucia con i fondi disponibili; la più ambiziosa: costruire un palazzetto tutto nuovo in località Cuccuru Macciorri e via della Scienza, finanziato da fondi regionali. Il sindaco Mario Puddu sembra non avere dubbi: «Il nuovo palazzetto – dichiara – sorgerà all’interno dell’Angy village, nella struttura emisferica in acciaio. Vogliamo riqualificare questa zona periferica, creare un polo vivo e attrattivo per la comunità e dare risposte rapide, sfruttando fondi statali ottenuti grazie al grande lavoro del personale tecnico del Comune».

«Questa scelta – precisa l’assessora ai lavori pubblici Alessia Meloni – permette tempi di esecuzione rapidi. La zona è già servita da piste ciclabili e trasporti, e questo – in un’ottica di progettazione urbana sostenibile – ha il suo peso».

Puddu annuncia anche che il progetto otterrà anche le autorizzazioni tecniche degli enti sportivi nazionali.

La questione è stata discussa in Commissione lavori pubblici. La minoranza resta critica: Alessandro Casula (Pd) riconosce che l’opzione Angy Village permetterebbe di chiudere i lavori in tempi brevi: «Un segnale positivo – ammette – ma resta il rammarico per il mancato sviluppo del palazzetto di Cuccuru Macciorri, che forse resterà solo un’ipotesi».

«Quello che si vuole realizzare a Santa Lucia – osserva Diego Corrias (M5s) – sarebbe un palazzetto piccolo e insufficiente, mentre a Cuccuru Macciorri era possibile farne uno più grande, multifunzionale e integrato in un piano di sviluppo, con risorse regionali già disponibili ma non utilizzate».

«La scelta dell’Angy Village garantisce tempi ridotti per un servizio molto atteso e – rassicura l’assessore allo Sport Francesco Murtas – non esclude Cuccuru Macciorri: anzi, ci dà più tempo per progettare. L’opera era prevista come compensazione nell’accordo con la società Esetali, poi ritirata».

RIPRODUZIONE RISERVATA