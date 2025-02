Il palasport ha ripreso a vivere 

Il tifo sugli spalti, la palla che rotola, i numeri sulle maglie. Il palazzetto dello sport di via Beethoven si rianima e dopo i lavori di completo restyling, riaccoglie gli atleti.

Si riaprono le porte dell’impianto che già da qualche giorno è tornato ad accogliere partite e allenamenti. Così, non tutte, ma una parte delle società sportive è potuta finalmente tornare a casa dopo anni a girovagare negli altri centri dell’hinterland per trovare uno spazio per continuare l’attività.

Le società

Sono in cinque ad essersi aggiudicati l’affidamento dell’impianto: i Bads Quartu, il Basket Quartu, il Quartu calcio a 5 e la Ritmica 2000, e che avranno il compito di gestire nel miglior modo possibile lo spazio. C’era anche il Ferrini basket che, avendo già una sua struttura, ha rimesso le sue ore nella disponibilità dell’amministrazione. Al suo posto è subentrato l’Antonianum basket.Ed è stata un’emozione quando per la prima volta la palla è entrata in rete durante la prima partita casalinga del Quartu calcio a 5.

«È bello tornare a casa», commenta Fabrizio Righetto del calcio a 5, «stiamo facendo il campionato nazionale di serie B e il campionato nazionale under 19 del settore giovanile. Abbiamo ripreso con tutte le partite e gli allenamenti. Con le altre società ci siamo divisi gli orari di utilizzo e per ora va tutto bene».

Proprio il calcio a 5 era stato costretto ad affrontare grandi disagi con le giovanili a Selargius e la prima squadra a Elmas e Sestu. Disagi soprattutto per i genitori costretti a spostarsi da una parte all’altra. «L’impianto è spettacolare», aggiunge Righetto, «abbiamo già disputato le partite casalinghe. Ci sono 1.100 posti sugli spalti, abbiamo aperto un settore per ospitare il pubblico».

Il restyling

I lavori di ristrutturazione del palazzetto dello sport di via Beethoven, hanno riguardato la sistemazione dei doppi vetri di separazione tra il pubblico e i giocatori, la realizzazione dell’impianto di condizionamento e la manutenzione delle travi in legno e delle scale esterne. Inoltre sono stati rimessi a nuovo gli spogliatoi ed è stato revisionato anche il parquet del campo da gioco. Lavori costati 1,4 milioni: uno dal Patto per lo sviluppo della Città metropolitana, 400mila da risorse comunali. L’intervento e i collaudi erano già conclusi a novembre ma si è dovuto attendere qualche mese il certificato di prevenzione antincendi dei vigili del fuoco che ha dato il via libera ufficiale all’utilizzo.

«Abbiamo ripreso con il mini basket», spiega Paolo Rosas presidente del Basket Quartu, «e adesso, visto che finalmente abbiamo un impianto a disposizione, stiamo riprogrammando il futuro. Il nuovo palazzetto è molto bello. C’è voluto un po’ ma adesso mi auguro che venga mantenuto così com’è. Ci vorrebbe forse un custode, un po’ come era prima. Ci siamo accordati con le altre società per fare le pulizie e tenere sempre l’impianto in ordine».

