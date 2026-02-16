VaiOnline
Guspini.
17 febbraio 2026 alle 00:48

Il Palapip pronto per ospitare spettacoli e iniziative culturali 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Per l’utilizzo del locale multisala del Palapip, nella zona industriale di Guspini, sono in vigore delle nuove tariffe, recentemente approvate dal Comune. La struttura è stata oggetto di un recente e importante intervento di ristrutturazione che ha consentito di avere l’agibilità per una capienza massima di 2.520 persone: così potrà ospitare spettacoli e manifestazioni di grande impatto. L’assessora alle attività produttive, Stefania Atzei, parla di un «luogo di grande valore restituito alla comunità, che grazie al fondamentale impegno portato avanti dall’Assessore ai lavori pubblici Marcello Serru, è stato recuperato e valorizzato».

Ci sono tre categorie di manifestazioni: per quelli istituzionali o di interesse pubblico, promossi o co organizzati da enti pubblici, la concessione è gratuita. Se invece si tratta di rassegne culturali e di spettacolo promosse da associazioni o soggetti senza scopo di lucro, la concessione è gratuita o agevolata, “previa valutazione dell’interesse pubblico”, riporta la delibera. Per eventi promossi da soggetti privati o operatori economici, oppure manifestazioni con finalità lucrative o con vendita di biglietti, la concessione è a pagamento. (g. g. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Trasporti.

Turismo, caro aerei: è allarme

Ryanair è sempre più un caso: la compagnia sta snobbando la Sardegna 
l A. Carta
Difesa del paesaggio: l’amministrazione del capoluogo può fare da apripista per l’attuazione del Piano Pratobello 2026

Cagliari, il freno all’assalto entra in Consiglio

Mozione per adottare l’articolo 3 dello Statuto nel Piano urbanistico comunale 
Roberto Murgia
La sentenza.

Il Tar boccia i pannelli

Andrea Busia
Referendum

Nordio vuole i nomi di chi finanzia il No

«L’Anm trasmetta la lista dei donatori». E sul “Csm paramafioso”: «Lo disse Di Matteo» 
Napoli

«Mio figlio può essere ancora salvato»

La mamma del bimbo con un cuore danneggiato non si arrende 