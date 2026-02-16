Il Palapip pronto per ospitare spettacoli e iniziative culturali 

Per l’utilizzo del locale multisala del Palapip, nella zona industriale di Guspini, sono in vigore delle nuove tariffe, recentemente approvate dal Comune. La struttura è stata oggetto di un recente e importante intervento di ristrutturazione che ha consentito di avere l’agibilità per una capienza massima di 2.520 persone: così potrà ospitare spettacoli e manifestazioni di grande impatto. L’assessora alle attività produttive, Stefania Atzei, parla di un «luogo di grande valore restituito alla comunità, che grazie al fondamentale impegno portato avanti dall’Assessore ai lavori pubblici Marcello Serru, è stato recuperato e valorizzato».

Ci sono tre categorie di manifestazioni: per quelli istituzionali o di interesse pubblico, promossi o co organizzati da enti pubblici, la concessione è gratuita. Se invece si tratta di rassegne culturali e di spettacolo promosse da associazioni o soggetti senza scopo di lucro, la concessione è gratuita o agevolata, “previa valutazione dell’interesse pubblico”, riporta la delibera. Per eventi promossi da soggetti privati o operatori economici, oppure manifestazioni con finalità lucrative o con vendita di biglietti, la concessione è a pagamento. (g. g. s.)

