Il Palapip cambia volto 

Aria di restyling per la zona industriale guspinese. Partiranno a breve i lavori di adeguamento del Palapip che saranno eseguiti in contemporanea alla manutenzione della rete idrica di un laboratorio di transizione attualmente inutilizzato, che sarà così nuovamente disponibile al pieno delle sue funzionalità. Gli interventi avranno un costo di 522mila euro che provengono per il 90 per cento da fondi regionali e per il 10 percento dal bilancio. L’obbiettivo è quello di potenziare e riqualificare la zona sia dal punto di vista infrastrutturale, sia in alcune aree attrezzate.

Il palazzetto

Il palazzetto della zona Pip è nato come centro fieristico espositivo per ospitare eventi, fiere, concerti e manifestazioni di vario tipo. Con gli interventi in programma l’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe De Fanti intende poterlo utilizzare, anche occasionalmente, per attività di intrattenimento e pubblico spettacolo, per sagre, mostre, fiere, esposizioni, non escludendo alcune attività a carattere sportivo. Per poter permettere questi usi è necessario adeguarlo alle normative vigenti in materia di sicurezza e antincendio. Infatti la pavimentazione bituminosa esistente, sommata al numero di uscite di sicurezza insufficienti e all’assenza di impianto Evac (impianto di diffusione sonora a scopo di emergenza), rendevano impossibili queste destinazioni d’uso. I lavori porteranno il complesso a svolgere l’attività di “multisala”, per poter essere utilizzato occasionalmente per attività di intrattenimento e pubblico spettacolo. Per giungere a ciò sarà rimossa la pavimentazione in asfalto e verranno realizzate 4 nuove uscite di sicurezza, oltre alla dotazione in tutti gli ambienti di un impianto diffusione sonora, secondo il rispetto della normativa in materia antincendio.

Il Comune

Anche la manutenzione della rete idrica del laboratorio di transizione non assegnato rientra nel piano degli interventi previsto dal Comune. L’assessora Stefania Atzei commenta: «Questa riqualificazione del patrimonio comunale, con i lavori del Palapip e quelli delle botteghe di transizione ci darà l'occasione di vedere riqualificata tutta quella parte di zona industriale che realmente ne necessita, e soprattutto, finalmente, in questo modo potremmo dare il via alla vera natura del Palapip che si potrà utilizzare per gli usi che vengono richiesti dalla cittadinanza».