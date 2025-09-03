Il paladino dei disabili ucciso da un’auto 

Una vita in prima linea. Giampiero Saporiti rivendicava i diritti dei disabili e per questo aveva pure fondato l’associazione Abbattiamo le barriere. Sulle strade si spostava con la carrozzina elettrica, dribblando (a fatica) gli ostacoli. La stessa carrozzina su cui era salito la mattina del 21 agosto per un giro nel quartiere intorno alla sua casa di Carnago, paese alle porte di Varese, dov’era rientrato per una visita ai familiari. Un’auto l’ha investito sulle strisce e Saporiti è finito in ospedale. Il decorso sembrava procedere serenamente, tanto che i medici gli avevano annunciato le dimissioni per il primo settembre. Ma proprio quel giorno il pensionato di 88 anni ha cessato di vivere. La Procura di Varese ha sequestrato la salma e ieri mattina è stata effettuata l’autopsia.

La tragedia

La magistratura vuole vederci chiaro. Il pubblico ministero titolare dell’inchiesta ha disposto accertamenti per capire se esiste una correlazione tra l’incidente del 21 agosto e il decesso dell’ex autista di bus gran turismo, che lascia la moglie Pia e due figli, oltre a tre nipoti. A Tortolì Saporiti era sbarcato per la prima volta nel 2002. «Qui ho trovato il clima ideale per i miei problemi fisici», ripeteva spesso. La disabilità lo aveva costretto su una carrozzina. Nella cittadina lo conoscevano tutti. Si era integrato bene e, in passato, aveva anche fatto parte della squadra dei nonni vigili. Il mese scorso, insieme alla moglie, era rientrato a Carnago dove risiedono i suoi affetti più cari. La mattina del 21 agosto attendeva che la moglie lo raggiungesse per riportarlo a casa, ma quando è arrivata sul punto concordato Saporiti non c’era più: l’aveva appena portato via l’ambulanza, destinazione Pronto soccorso.

Il cordoglio

Le ferite riportate non sembravano così gravi da far ipotizzare un epilogo drammatico. Che, invece, si è verificato il primo settembre, quando il personale sanitario ha comunicato ai familiari il decesso del paziente. Come da prassi è stata aperta un’inchiesta. Una volta che il magistrato rilascerà il nulla osta, la famiglia potrà organizzare il funerale che si terrà a Carnago, nel cui cimitero Saporiti riposerà per sempre. Era il 2002 quando dopo una vacanza a Cardedu il clima gradevole lo aveva convinto che l’Ogliastra potesse essere il suo posto ideale, motivo per cui aveva acquistato casa a Tortolì. Alcuni concittadini acquisiti, vicini alla famiglia Saporiti, hanno proposto agli amministratori comunali l’intitolazione di un angolo della cittadina o l’affissione di una targa in uno spazio pubblico. Iniziativa in memoria di un uomo che si è fatto promotore di battaglie in favore di persone meno fortunate.

RIPRODUZIONE RISERVATA