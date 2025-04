Il paese verso la Passio Christi 

Manca ormai meno di una settimana all’appuntamento annuale che dal 1991 mette in gioco la volontà e la solidarietà di Lunamatrona nel riproporre la Passio Christi in una sua rievocazione. Nella sera della Domenica delle Palme la comunità intera si veste e ripercorre l’atto finale della vita di Cristo, trasformando il parco di Sa Turritta in un palcoscenico che dalla resurrezione di Lazzaro all’arresto e crocifissione del Martire mette in luce un suggestivo e solenne evento religioso.

«A Lunamatrona, la rievocazione della Passione di Cristo rappresenta lo sforzo collettivo per tramandare una tradizione portavoce dell’identità del paese», racconta Luigia Garau, presente fin dalla primissima edizione nel comitato che organizza la manifestazione nata dall’idea del defunto parroco don Giulio Marongiu. La preparazione dell’evento è sempre ricorsa esclusivamente alla collaborazione e all’aiuto reciproco dei fedeli, senza l’intervento di enti locali o altre associazioni culturali e impiegando le proprie abilità personali nei campi più opportuni. Altro aspetto importante che contraddistingue la rappresentazione è proprio la sua religiosità: il risultato è quello di una meticolosa scenografia immobile nel tempo che esprime il proprio valore attraverso la visione del gruppo di volontari che l’ha organizzata, molti dei quali veterani della chiamata del 1991. «Il nostro obiettivo è quello di elevare e mantenere l’aspetto religioso che contraddistingue la nostra riproposizione», continua Garau.

Per il parroco monsignor Francesco Murgia, fiero erede della tradizione, «la Passio Christi è una celebrazione unica che illumina Lunamatrona e la sua popolazione, il cui impegno per la realizzazione è tangibile». I lavori, iniziati da quasi due mesi, comprendono la ricerca e selezione degli attori e la preparazione e il restauro di alcuni oggetti di scena. In totale, più di cento persone sono coinvolte nella riuscita del progetto. Secondo le esigenze della rappresentazione, il Comune ha dato il suo contributo pulendo e adattando il parco ospitante appena sopra la chiesa di San Giovanni Battista.

RIPRODUZIONE RISERVATA