Il paese va verso la comunità energetica 

Anche Pabillonis si muove per la costituzione di una comunità energetica rinnovabile (Cer). Il Comune ha ricevuto un finanziamento da 15mila euro dalla Regione per la realizzazione di uno studio di fattibilità che è già stato affidato. Presto sarà pubblicato un avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte di cittadini e imprese. L’iniziativa rappresenta un’opportunità per il territorio di Pabillonis di ridurre la dipendenza dalle fonti fossili e promuovere la condivisione dell’energia prodotta da rinnovabili. In questo senso, l'obiettivo principale della Cer è favorire l’autoconsumo collettivo e la riduzione dei costi energetici, promuovendo al contempo la sostenibilità ambientale.

«Il nostro paese può già contare su numerosi edifici pubblici dotati di impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo, che garantiscono energia pulita e un significativo risparmio energetico. Questo beneficio si traduce direttamente in un alleggerimento delle casse comunali, con effetti positivi per i nostri cittadini – spiega il sindaco, Riccardo Sanna –. Con la Cer si continua a lavorare per una transizione energetica che possa migliorare la qualità della vita nel nostro territorio e renderlo sempre più sostenibile». ( g. g. s. )

