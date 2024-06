Il Paese s’interroga sul fallito Golpe di Zuniga 

La Paz. Il giorno dopo l’occupazione militare di Piazza Murillo, cuore della democrazia boliviana, analisti e politici si interrogano sulle tre ore che hanno tenuto in scacco il Paese, facendo temere un ritorno agli anni Sessanta. Un colpo di Stato fallito «per il ritardo nell’arrivo dei rinforzi», secondo la ministra della Presidenza, María Nela Prada. Un complotto orchestrato dallo stesso presidente Luis “Lucho” Arce, stando alle dichiarazioni del generale golpista, Juan José Zuniga. Prima di finire in carcere, l’ex comandante dell’Esercito - destituito due giorni fa per aver rivolto minacce all’ex presidente Evo Morales - ha riferito di uno schema architettato dall’attuale capo di Stato - un auto-golpe - per rafforzare il sostegno al suo governo di fronte a una realtà politica ed economica sempre di più difficile. «Il presidente mi ha detto che la situazione era molto complicata e che era necessario preparare qualcosa per accrescere la sua popolarità», ha detto Zuniga ai media, alimentando dubbi e sospetti. Vale la pena ricordare che sullo sfondo del tentato colpo di Stato c’è una feroce faida all’interno del Movimento per il socialismo (Mas), proprio tra Arce e Morales. Quest’ultimo, disarcionato dalla guida del Paese dopo tre mandati consecutivi (dal 2006 al 2019) con l’accusa di brogli, vorrebbe riprenderne le redini alle presidenziali del 2025, e solo alcuni giorni fa aveva convocato una mobilitazione.

