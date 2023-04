Il paese si tinge di rossoverde 

Serramanna si colora di rossoverde per l’impresa della Gialeto 1909, che ha vinto con largo anticipo il girone B della Prima categoria di calcio e si garantisce dopo 15 anni il ritorno nella Promozione. «È una grande soddisfazione, frutto di anni di impegno da parti di tutti i dirigenti», commenta il presidente Marcello Frongia, che per la promozione loda «l’allenatore Ruggero e la squadra, che ha avuto nel gruppo la vera forza».

Dal sindaco Gabriele Littera alle centinaia di tifosi della gloriosa società, il risultato, nel paese del Medio Campidano, è salutato con grande soddisfazione e i colori sociali (rossoverde appunto) svettano ovunque. Il Fausto Coppi, lo stadio che ha celebrato l’ennesima impresa calcistica della società (ieri ancora una vittoria: 2 a 1 sulla Libertas Barumini), è più che mai listato di bandiere rossoverdi ma in centro anche i negozi omaggiano la Gialeto.

Anche Piero Carlotti, primo presidente della Gialeto 1909 dopo la rifondazione, si compiace per la promozione: «Sono orgoglioso di aver rifondato la Gialeto nel 2012. Vorrei ricordare e far sapere che le spese per l'atto notarile di rifondazione vennero offerte da don Bruno Pittau il quale sarà felice di apprendere la notizia di questa stagione per noi trionfale». (i. pil.)

