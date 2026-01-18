Il paese si stringe intorno a Mirco 

Era tornato in Sardegna per costruirsi un futuro nella sua terra. Oggi si ritrova senza soldi, senza accesso alla sua azienda e con una battaglia giudiziaria appena iniziata.

La vicenda di Mirco Pes, 50 anni, allevatore di Ussassai, nelle ultime settimane ha scosso l’intero territorio che ha deciso di stringersi attorno a lui.

La storia

Pes ha lasciato l’Isola molti anni fa per lavorare altrove. Poi la scelta di rientrare e investire nel mondo delle campagne. Partecipa al bando regionale “Imprenditoria giovanile”, prende in affitto un terreno con stalla da un’anziana del paese e avvia l’attività. «Le pecore le avevo comprate a Villasalto: 120 ovini. Avevo a disposizione 50 ettari di terreno e 38 titoli, diciamo che stavo benino. Conferivo il latte alla coop di Nurri e stavo andando avanti», racconta.

L’equilibrio si spezza nel 2024, quando entra in scena una proposta inattesa. «Mi incuriosiva e mi spaventava allo stesso tempo», spiega Pes. «Questa persona cercava terreni per impianti eolici: io non sapevo neanche cosa fosse l’eolico. Però era disposto ad acquistare il terreno per me, darmi la stalla e permettermi di continuare a lavorare con i miei animali». Dopo iniziali esitazioni, arriva un’offerta economica che lo convince. «All’inizio sembrava che tutto funzionasse». Nasce così la società agricola “Su Lioni” di cui Pes è socio insieme all’altra persona. L’opportunità diventa un incubo. «Ha assunto anche altri tre miei compaesani, ma allo stesso tempo ha acquistato in paese diversi terreni a nome mio, senza che io ne sapessi niente», racconta l’allevatore. «Ho iniziato a vedere persone che mi toglievano il saluto, che mi chiedevano cosa volessi combinare. A me è caduto il mondo addosso: non sapevo di cosa stessero parlando».

Pes da quel momento perde progressivamente il controllo della sua attività. «Non mi stava pagando, non potevo accedere ai miei conti, mi stava portando via tutto. Ho provato a capire cosa stesse succedendo, ma mi sono ritrovato senza soldi, senza poter entrare in stalla e senza poter curare le mie pecore». Fino a un episodio che segna il punto di rottura: «Un giorno è arrivato anche con un camion per portarle via. Sono dovuti intervenire i carabinieri. Le pecore, per fortuna, sono rimaste lì».

Pes così, supportato anche dalla compagna e da tanti amici, decide di denunciare. «Mi sono ritrovato senza soldi, ero disperato», dice. In attesa che la magistratura faccia il suo corso, però, arriva una risposta che va oltre i confini del paese.

Solidarietà

Il territorio si è mobilitato con una raccolta fondi per sostenere l’allevatore nelle spese legali. «Abbiamo raccolto circa 8 mila euro», spiegano gli organizzatori. «È un segnale chiaro: Mirco non merita quello che gli è successo».

Il sindaco di Ussassai, Francesco Usai, conferma i limiti dell’azione comunale: «Ci sono denunce in corso per un fatto strettamente privato. Sarà il tribunale a fare le opportune valutazioni. Come Comune stiamo vigilando sul benessere animale, ma oltre questo non possiamo intervenire». E aggiunge: «Dispiace che in un paese come il nostro, dove ci conosciamo tutti, nascano situazioni così ingarbugliate».

RIPRODUZIONE RISERVATA