Il paese si racconta nella rassegna “Marzo d’autore” 

Romanzi, poesie e racconti che parlano di Sardegna, di Domusnovas e dei dintorni, sviscerandone le esperienze di vita più determinanti. Comincia sabato (alle 17) la nuova iniziativa dell’associazione Circhiòla che terrà banco ogni sabato nella sede di casa Pirinu”: si tratta della rassegna letteraria “Marzo d’autore”.

Una data non casuale quella dell’8 marzo per il via alla rassegna che vedrà la domusnovese Giuliana Carta presentare il suo ultimo romanzo giallo “Quando il gioco si fa duro” (dialoga con l’autrice Tiziana Cosa, introduzione di Gabriella Cocco con Jo Sax): «Un ciclo letterario - osserva Grazia Villasanta, presidente di Circhiòla - che si aprirà con un’autrice domusnovese ed un romanzo che parla di donne per chiudersi con “Malfidano” di Raffaele Murru che racconta l’eccidio di Buggerru dalla prospettiva delle operaie cernitrici». Sabato 15 marzo sarà la volta di “Alla terra i miei occhi”, libro di poesie del cagliaritano Mauro Liggi ed il sabato successivo toccherà a “La Sardegna nell’anima”, romanzo autobiografico su storie di emigrazione e rientro del cagliaritano Tore Quartu. Chiuderà sabato 29, alle 18, il già citato Malfidano dell’iglesiente Raffaele Murru.

RIPRODUZIONE RISERVATA