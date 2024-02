Il paese si prepara alla sagra del carciofo 

Samassi si prepara per la 34° Sagra del carciofo. La manifestazione agroalimentare si terrà dal 14 al 17 marzo: protagonista il carciofo, re dell’economia samassese, all’interno di un evento che si coniuga con la storica Marcialonga, la fiera dei prodotti agroalimentari e il percorso turistico-culturale “Domus e Lollas”. «Cercheremo di mantenere lo stesso standard dello scorso anno – così il presidente della Pro Loco, Francesco Ibba – dando la possibilità ai visitatori di trattenersi tutto il giorno a Samassi, visitando il circuito delle Domus e Lollas, mangiando e passando del tempo all’insegna della tranquillità, del divertimento e dell’enogastronomia, sempre con l’obiettivo fondamentale di promuovere l’economia del paese legata all’agricoltura e al suo prodotto principe e di maggior estensione a Samassi: il carciofo». Per i punti ristoro e gli espositori della fiera è possibile aderire all’iniziativa partecipando alla manifestazione d’interesse entro il 20 febbraio. La domanda di adesione dovrà essere presentata alla Pro Loco di Samassi all’indirizzo prolocosamassi@tiscali.it. ( f. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA