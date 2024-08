Il paese si prepara ad accogliere i re della scacchiera 

Ritorna a Isili, sabato e domenica prossimi, la seconda edizione del torneo di scacchi “Chess ta cosa bella!”, che anche quest’anno sarà ospitato nell’ex Montegranatico. Già 70 gli iscritti. «Ci stiamo organizzando per accogliere al meglio i partecipanti», dice Giuseppe Manca, presidente del CircoloSarcidano Scacchi, organizzatore del torneo: «Dopo il successo dell'anno scorso – aggiunge – abbiamo molte aspettative, vista la presenza di giocatori come, il maestro Matteo Pitzanti, il campione regionale Lorenzo De Ieso, la campionessa U8 Vittoria Garau e l’ucraino Oleh Oliinyk. A dirigere il torneo sarà l'arbitro internazionale Eulalia Caramanica».

In un solo anno di attività il circolo di scacchi isilese può già vantare numeri importanti e tante iniziative che l’hanno portato a emergere non solo in questo settore ma anche a livello sociale: il risultato più evidente sono le 300 persone coinvolte in questa disciplina grazie alla sinergia con il sistema bibliotecario e il Comune. Il gioco degli scacchi si è spostato nel territorio entrando nella scuola per adulti, nella colonia penale, nelle scuole dell’istituto comprensivo e in altri Comuni, come Laconi, Nurallao, Escolca, Gergei, Genoni, Baressa. Il circolo vanta il 3° posto under 16 regionale di Marco Onnis e il 4° posto nel campionato regionale a squadre categoria promozione.

RIPRODUZIONE RISERVATA