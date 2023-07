Il paese si prepara a ospitare il suo “Capotribù” nuragico 

Sono previste diverse iniziative culturali, mostre e visite guidate, per festeggiare il rientro a casa della scultura nuragica in bronzo “Capotribù”. L’evento, reso possibile dalla collaborazione tra Comune e museo archeologico di Cagliari, si svolgerà a ottobre, quando la più grande scultura bronzea del periodo nuragico, di circa 39 centimetri di altezza, potrà essere ammirata per un’intera giornata nella sala del municipio di piazza S’Olivariu. Resteranno in mostra per l'intero mese e sempre nella sala consiliare, il “Guerriero di Uta”, la “Donna e l'Arciere di Teti”, il “Guerriero di Padria” e diverse altre figure ad grandezza naturale, vestite con riproduzioni dell'abbigliamento delle donne e degli uomini nuragici, con gli immancabili accessori, costituiti da mantelli, cappelli e armi. La preziosa statuina era stata rinvenuta intorno alla metà dell’800 in una zona di Monte Arcosu, All’interno del territorio di Uta. «Sarà un mese di grande vivacità culturale sul tema del periodo nuragico - annuncia il sindaco Giacomo Porcu - Uta può vantare tante testimonianze di ritrovamenti, tra bronzetti e vari reperti archeologici, avvenuti nel suo territorio. Il ritorno a casa del “Capotribù” è un evento raro, che finalmente realizza il desiderio rincorso per anni da tutta la comunità». Conclude l’assessore Andrea Onali: «Grazie alla collaborazione con la Città Metropolitana, per tutto il mese di ottobre si potrà visitare la mostra “Il popolo di bronzo”».

