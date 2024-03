Il paese si mobilita per le opere missionarie 

Decimomannu rinnova l'appuntamento in favore delle opere missionarie. Anche quest’anno in occasione della festa del papà le suore decimesi del gruppo "Figlie di San Giuseppe" hanno organizzato un bazar di beneficenza, evento che anno dopo anno è divenuto un appuntamento fisso. Il bazar è una delle due iniziative annuali promosse dalle religiose e precede la pesca miracolosa allestita in occasione della festa di Santa Greca.

«È un momento a cui teniamo molto e che ci regala sempre grandi soddisfazioni - commenta suor Armida, una delle organizzatrici - grazie al buon cuore dei decimesi riusciamo a dare un importante contributo alle tante opere che seguiamo in giro per il mondo».Le opere missionarie sono distribuite dall’Africa all’America latina e si occupano in particolare di sostenere scuole e ospedali.

Il bazar verrà allestito presso i locali di via Stazione 15/a e sarà aperto da venerdì 15 a lunedì 18, dalle 8.30 alle 19.30, domenica 17 dalle 8.30 alle 13.

Come sempre verranno messe in mostra anche diverse fotografie delle suore missionarie in opera, in modo da condividere con i sostenitori momenti di vita quotidiana di alcune delle tante persone in difficoltà assistite dalle religiose.

