Il paese si inchina al carciofo 

Tutta Samassi è al lavoro perché tra pochi giorni sarà ancora una volta “Sagra del carciofo”. Il frutto dei campi verdissimi che circondano le case all’ombra della chiesa di San Geminiano tornerà protagonista della manifestazione che da giovedì prossimo fino a domenica 23 marzo animerà il centro del Medio Campidano, con un’anteprima cagliaritana nel mercato di via Quirra prevista già domani.

La presentazione

Il programma della 35esima edizione è stato illustrato ieri nella Camera di commercio di Cagliari. «Ringrazio i produttori, senza i quali la sagra non esisterebbe, ma anche gli espositori e tutti i cittadini che si mettono a disposizione perché la manifestazione si realizzi – ha detto in apertura la sindaca Beatrice Muscas –. Carciofo a Samassi vuol dire anche integrazione, mi riferisco alla numerosa comunità di stranieri arrivati per lavorare nei campi e che hanno fatto del nostro paese la loro casa». Al suo fianco l’assessore all’Agricoltura Giacomo Onnis: «La sagra sarà anche l’occasione per visitare le antiche case in terra cruda e il gran finale, come da tradizione, sarà affidato alla Marcialonga, nella doppia versione agonistica o non competitiva». Al tavolo addobbato con un profumatissimo bouquet di carciofi anche Gianfranco Matta, referente Laore della Attività produttive per il Medio Campidano: «Con la sagra entrano in scena anche i prodotti gastronomici del territorio e vengono proposti i piatti tipici della tradizione locale. Grazie a una tavola rotonda parleremo di nuovi mercati, del cambiamento climatico e delle sfide da affrontare per garantire un futuro alla produzione del carciofo». Il presidente della Pro Loco Andrea Papavero ha ricordato che «dalla promozione di un bene materiale come il carciofo, siamo arrivati alla valorizzazione di un patrimonio immateriale, fatto di accoglienza, cultura e conoscenza. La sagra è parte integrante della Fiera agroalimentare che fa conoscere le nostre eccellenze». Le conclusioni sono state affidate a Franco Siddi – samassese, oggi vicepresidente del gruppo Unione Sarda e presidente di TV2000, tra i primi coltivatori di violetto in assoluto e promotore storico della Marcialonga del carciofo – che ha ricordato il momento in cui il violetto arrivò a Samassi per poi sbarcare (e conquistare) il mercato di Roma: «Il paese ha avuto la capacità di creare un sistema economico, produttivo e culturale intorno a questo prodotto. La diversificazione della coltura è stata economicamente la valida risposta produttiva del territorio a differenti richieste del mercato nazionale. Una partita vincente e un equilibrio economico tra i produttori di carciofo del Medio Campidano. Questa è la lezione del violetto».

Il programma

Si parte giovedì 20 marzo con i laboratori didattici e le degustazioni curate da Laore. Venerdì alle 17,30 la tavola rotonda “La filiera del carciofo: la sfida dei nuovi mercati. Educazione tour, marchi di qualità, innovazione” curato dal Comune di Samassi e da Laore e, a seguire, la presentazione del docufilm “Il violetto di Samassi” del regista Andrea Mura. Sabato 22, si entra nel vivo con i 70 stand della Fiera dell’agroalimentare e l’apertura delle case in terra cruda all’interno del circuito “Domus e lollas de Samassi” e dei siti d’interesse storico artistico. E poi ancora laboratori culinari, mostre fotografiche e un itinerario enogastronomico nei punti ristoro. Domenica alle 9,30 la 44esima Marcialonga del carciofo organizzata dall’Atletica Mariano Scano. La giornata proseguirà tra gli stand della Fiera, il profumo di piatti a base di carciofo e le tante storie da raccontare nei cortili di case antiche pronte ad accogliere migliaia di visitatori.

