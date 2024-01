Il paese si ferma: un corteo per salvare il liceo “Farci” 

A Seui domani alle 9 dal presidio permanente delle scuole partirà il corteo in difesa dell'autonomia dell'istituto globale “Farci”. Sarà la comunità tutta, come Davide contro Golia, a opporsi alla politica che vincola servizi e diritti ai numeri. Logiche con cui i territori montani, aggrediti dallo spopolamento, non possono sostenere oltre.

L'autonomia del Globale di Seui è stata formalmente cassata il 5 gennaio. L'amministrazione comunale a novembre 2023 aveva sposato la proposta di legge Anci per una norma regionale sulla scuola, al pari di Trentino e Valle d'Aosta. «La commissione regionale all'istruzione - dice il sindaco Fabio Moi - ha prodotto una norma sperimentale che per un anno salva le segreterie ma in Aula è stato presentato un emendamento che salverebbe a tempo anche le presidenze. Giovedì il Consiglio dovrebbe deliberare, per noi è importante salvare l'autonomia della scuola di un paese come Seui, in attesa di una norma regionale sulla scuola».

Oggi la commissione regionale all'Istruzione vaglierà la conformità alle norme sugli emendamenti preliminare al voto in Consiglio del primo febbraio. La mobilitazione con il presidio permanente dei cittadini prosegue da 9 giorni e continuerà fino a giovedì in attesa del voto in Regione: «Siamo un presidio di mamme, papà e figli che uniti cercano di far valere i diritti per tutta la nostra comunità. Vogliamo rappresentare il nostro dissenso ai vertici del potere gestionale rivendicando l'autonomia scolastica e salvare il nostro liceo». (p. m. r.)

