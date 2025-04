Il paese si ferma per l’addio a Marco 

Ieri pomeriggio il vento ha spazzato via le nuvole lasciando spazio al sole mentre il sagrato della chiesa di Santa Greca, a Decimomannu, si riempiva pian piano di migliaia di persone. Tutti lì per dare l’ultimo saluto a Marco Meloni, scomparso all’età di 21 anni per una tragica fatalità. Rombi di moto, suoni ancestrali di launeddas e canti ecclesiastici hanno fatto da colonna sonora al rito funebre. Decimomannu, certo, ma anche Assemini, Uta e San Sperate. Non è voluto mancare nessuno, neppure la sindaca Monica Cadeddu e la sua Giunta.

Il dolore di tutti

«Una tragedia»: ripetevano così tante delle voci dei presenti rimasti in piazza perché la chiesa non poteva contenere tutti. Domenica scorsa il malore causato da una crisi asmatica. Poi la corsa in ospedale, il coma e, venerdì, la resa decretata dai medici: «Morte cerebrale». Da lì il buio per i familiari di Marco: padre, madre e le due sorelle maggiori. E nonostante l’angoscia il coraggio di compiere il gesto più generoso: la donazione degli organi.

Marco aveva tante passioni, tra cui le motociclette e i fuoristrada, l’abito sardo e il suo lavoro. A fare da contorno al suo funerale non sono mancati i motociclisti, i componenti del gruppo folk vestiti in abito tradizionale e i suoi colleghi. Ma soprattutto amici, tanti amici, tutti giovanissimi e con le lacrime agli occhi, avvolti in un composto silenzio.

L’omelia

A celebrare la messa è stato don Andrea Lanero, accompagnato dai decimesi monsignor Fabio Trudu e don Fabrizio Deidda. Il primo pensiero è andato a Santa Greca, la martire decimese anche lei morta appena ventenne: «Abbiamo bisogno che la nostra compatrona interceda per noi e per Marco».

Dopo la lettura delle sacre scritture il parroco ha recitato la toccante omelia: «Consegniamo con difficoltà il nostro fratello Marco nelle mani di Cristo. Ci sentiamo sopraffatti da un mare in tempesta. L’unica cosa che ci resta da fare è aggrapparci a una roccia che ci impedisca di affondare: la parola di Dio. Marco è come il profeta Daniele, fatto sedere in mezzo agli adulti per far loro da maestro perché meritevole di fiducia».

Don Lanero ha chiuso l’omelia paragonando Marco a un dolce cerbiatto: «Era così, senza troppi grilli per la testa, intelligente, generoso, pieno di vitalità. Aveva dei punti sicuri, saldi e pieni di valore accompagnati da uno sguardo positivo, come quello di un cerbiatto appassionato e pieno di fiducia. Lui stesso trasmetteva fiducia, per questo era un piacere stare con lui. Un cerbiatto innamorato, che saltellando qua e là diffondeva e trasmetteva intorno a sé tanta gioia».

Per poi concludere con un messaggio profondo: «Dio è innamorato dei giovani, anche di Marco. Tanto lo amò che lo volle con sé».

Il pianto straziato

Le parole di Don Andrea hanno rimbombato all’interno delle quattro mura ecclesiastiche, interrotte solo dal pianto straziato di chi con Marco ha vissuto e l’ha conosciuto. Un’emozione unica, accompagnata dal volo delle colombe e dalla processione a piedi fino al cimitero comunale di via Nazionale, dove Marco riposerà per l’eternità.

RIPRODUZIONE RISERVATA