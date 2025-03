Il paese si fa più bello in vista della stagione estiva 

Pulizia della pineta dietro il campo sportivo, sistemazione della zona delle Ginestre a Costa Rei (dove da questa estate partiranno i parcheggi a pagamento) e cura del verde sul lungomare di San Giovanni. È il progetto (documento di indirizzo alla programmazione) da 123mila euro finanziato dalla Regione e approvato dalla Giunta comunale per la valorizzazione, appunto, del patrimonio boschivo. Tutti gli interventi vanno ad aggiungersi ai lavori già in corso (riqualificazione del campo sportivo, tra un mese il cantiere potrebbe essere ultimato) o che partiranno nei prossimi mesi.

È il caso dell’intervento di riqualificazione della Marina di San Giovanni. In base al progetto dell’amministrazione comunale da circa 600mila euro saranno realizzati nuovi parcheggi, servizi igienici e un impianto di illuminazione efficiente. Massima attenzione, in ogni caso, per la cura del verde con l’integrazione e la valorizzazione delle specie vegetali esistenti. L’obiettivo, in questo caso, è quello di rivitalizzare la spiaggia più vicina al centro abitato e mostrare un bel biglietto da visita, tra mare, fiori e piante.

A Costa Rei, invece, nella zona delle Ginestre il verde farà da contorno ad una delle prime aree a pagamento che dovrebbe partire da giugno (per la sola estate). La gestione è stata affidata per quattro anni ad una società esterna (con sede in provincia di Perugia) e porterà nelle casse del Comune almeno 116mila euro l’anno. (g. a.)

