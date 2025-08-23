Il paese si fa bello: il cantiere Lavoras ripulisce le scuole 

Lanusei si fa bella grazie ai cantieri Lavoras. Sette gli operai che sono impegnati dal mese di maggio in una serie di opere di cura e riqualificazione del verde pubblico e del decoro urbano. L’ultimo intervento in ordine di tempo è la pulizia straordinaria di tutta l'area adiacente le scuole elementari in previsione dell'inizio del nuovo anno scolastico. Si tratta di lavoratori assunti a tempo determinato, per otto mesi, part time in vari settori dell'ente. Utili a eseguire lavori che avrebbero richiesto uomini di cui il Comune non dispone. «Stanno facendo un lavoro molto importante, - dice la vice sindaco e assessora all'ambiente Maria Tegas - opere di pulizia, di recente hanno riqualificato un'area vicino alla scuola materna di Su Tauli, realizzando sentieri con selciato, collocando panchine, rendendolo fruibile. Un intervento iniziato con il precedente cantiere Lavoras e proseguito con questo». Nel mese di ottobre partiranno i cantieri verdi, in questo caso i lavoratori si occuperanno di interventi di valorizzazione e messa in sicurezza patrimonio ambientale, in particolare boschivo, consistenti in pulizia del bosco e del sottobosco, manutenzione dei sentieri e viabilità, manufatti, sfalci d'erbe, potature. «Un lavoro eseguito in maniera egregia anche lo scorso anno dove tra i vari interventi sono state sistemate staccionate, riqualificate le aree delle chiese campestri, sistemato i punti fuoco al bosco Seleni», conclude Tegas.

