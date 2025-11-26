Il paese si fa bello: accese le luci di Natale (e quelle di Santa Vitalia) 

Serrenti si prepara al periodo natalizio con l’accensione delle luminarie che, come ogni anno, daranno nuova luce a strade e piazze. Grazie a un finanziamento comunale di 15mila euro è stato possibile installare decorazioni in vari punti del paese, dall’area antistante la Casa dei Nonni all’albero di Natale in Piazza Gramsci, arricchito dalle luci a cascata. «Abbiamo contattato la ditta incaricata con largo anticipo – spiega il sindaco Pantaleo Talloru – mantenendo le luminarie già installate per la Festa di Santa Vitalia nel tratto finale della via e nella Piazza Chiesa, area che ospiterà anche i Mercatini di Natale, con l’aggiunta di ulteriori luci in altri punti del paese».

L’intervento accompagna le numerose iniziative che animeranno il “Natale serrentese”, rassegna che da sei anni coinvolge associazioni e realtà locali. Un calendario ricco, pensato per rendere più viva e partecipata l’atmosfera del centro durante tutto il mese di dicembre. «Un investimento concreto nel nostro arredo urbano e un segnale di attenzione verso le attività produttive locali», sottolinea la vicesindaca Maura Boi.

