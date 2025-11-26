VaiOnline
Serrenti.
27 novembre 2025 alle 00:17

Il paese si fa bello: accese le luci di Natale (e quelle di Santa Vitalia) 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Serrenti si prepara al periodo natalizio con l’accensione delle luminarie che, come ogni anno, daranno nuova luce a strade e piazze. Grazie a un finanziamento comunale di 15mila euro è stato possibile installare decorazioni in vari punti del paese, dall’area antistante la Casa dei Nonni all’albero di Natale in Piazza Gramsci, arricchito dalle luci a cascata. «Abbiamo contattato la ditta incaricata con largo anticipo – spiega il sindaco Pantaleo Talloru – mantenendo le luminarie già installate per la Festa di Santa Vitalia nel tratto finale della via e nella Piazza Chiesa, area che ospiterà anche i Mercatini di Natale, con l’aggiunta di ulteriori luci in altri punti del paese».

L’intervento accompagna le numerose iniziative che animeranno il “Natale serrentese”, rassegna che da sei anni coinvolge associazioni e realtà locali. Un calendario ricco, pensato per rendere più viva e partecipata l’atmosfera del centro durante tutto il mese di dicembre. «Un investimento concreto nel nostro arredo urbano e un segnale di attenzione verso le attività produttive locali», sottolinea la vicesindaca Maura Boi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Incidenti sul lavoro, è sempre dramma Sassari maglia nera

L’Isola ha pianto sedici morti nei primi otto mesi di quest’anno 
Gianfranco Locci
La storia

«I miei 100 anni? Un lungo, splendido giro di giostra»

I suoi intrattenimenti viaggianti nelle sagre di mezza Sardegna 
Ignazio Pillosu
Finanziaria

Per la manovra si cerca un miliardo

Aumenta (da 2 a 2,5 punti) l’Irap sulle banche, intesa su affitti brevi e Isee 
Il caso

Il legale lascia la famiglia nel bosco

«Sono contro ogni soluzione, anche abitativa». Il nuovo team prepara il ricorso 
usa

Assalto a due passi dalla Casa Bianca

Colpiti in una sparatoria due militari della Guardia Nazionale: sono gravi 