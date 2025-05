Il paese si colora di fiori e piante 

Al via la nona edizione di Isili Fiorita, la rassegna che invita cittadini e commercianti ad abbellire il paese partecipando a una simpatica gara. Le iscrizioni scadono il 24 maggio, il regolamento e i moduli per l’iscrizione possono essere ritirati alla biblioteca comunale, sul sito del Comune o sulla pagina Facebook di Isili Fiorita o della biblioteca. Obiettivo della manifestazione è rendere più accogliente il paese valorizzando cortili, balconi, spazi aperti, aiuole che s’affacciano sulle strade e dunque sono visibili a tutti. Per organizzare le installazioni dovranno essere utilizzati esclusivamente fiori e piante freschi, nessun fiore reciso. L’iniziativa ha anche lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza all’ordine e alla pulizia del paese oltre che riconoscere il valore di piante e fiori non solo nelle proprie case e nei propri giardini ma anche in tutto il paese. (s. g.)

