Il paese si colora con i fiori 

Ritorna nel capoluogo del Sarcidano la rassegna “Isili Fiorita”. È l'ottava edizione di una iniziativa voluta e curata negli anni dalla consigliera Monica Contini. La rassegna ha il dichiarato intento di coinvolgere i cittadini al fine di valorizzare il legame affettivo con il paese, alimentare l'amore e il rispetto per la natura curando numerosi spazi condivisi pubblici e privati che caratterizzano e arricchiscono il paese. «I risultati degli anni precedenti», dice Contini, «testimoniano un notevole gradimento; può partecipare anche chi ha fatto richiesta di adottare uno spazio comunale per abbellirlo con piante: lo scopo di questa rassegna è sempre quella di dare decoro e colore al nostro paese e soprattutto di realizzare le composizioni utilizzando materiali di recupero». Grazie a questa manifestazione è possibile creare momenti di distrazione e allo stesso tempo di condivisione, di cura e rispetto per l'ambiente. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 4 maggio.