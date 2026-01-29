VaiOnline
Tertenia.
30 gennaio 2026 alle 00:28

Il paese senza luce da 10 giorni 

Famiglie e attività commerciali sono allo stremo, difficile riparare il guasto 

Il sospetto che il ciclone facesse da preludio a disagi sulla linea elettrica era alto. I (cattivi) presagi sono stati confermati, ma nessuno a Tertenia poteva immaginare che una volta superata la tempesta, parte dell’abitato potesse restare al buio. Oltre cento utenti sono senza corrente da una decina di giorni, ostaggi di una rete già fragile di suo ma che ha ricevuto il colpo di grazia con il temporale della scorsa settimana. Il disservizio è diffuso a macchia di leopardo, ma coinvolge soprattutto i rioni al centro del paese. Le utenze in ginocchio si trovano, in particolare, in via Sardegna e via Roma. Il personale di E-Distribuzione è accorso in forze, ma le criticità strutturali sono talmente importanti che la soluzione all’emergenza non sembra vicina.

L’emergenza

È uno dei più gravi blackout della storia recente, con ripercussioni che toccano sia utenze private che locali commerciali. Da quando il ciclone ha investito l’Isola centinaia di utenze sono al buio, salvo alcuni momenti in cui l’incubo sembra essere cessato. Ma quel sospiro di sollievo dura poco, costringendo i cittadini a fare i conti con la fragilità di un’infrastruttura che si dà spesso per scontata: l’elettricità. I residenti ogni giorno tempestano di segnalazioni i centralini dell’Enel. Le squadre di E-Distribuzione sono impegnate sul posto, alla ricerca di soluzioni-tampone, in attesa di un intervento strutturale più ampio per riportare la situazione alla normalità. La magra consolazione per il territorio è che, stavolta, il sistema elettrico ha retto nella marina di Sarrala, dove in più circostanze, anche di recente e in condizioni di bel tempo, l’energia è mancata a lungo.

Il sindaco

Giulio Murgia ha inviato una pec di segnalazione a E-Distribuzione. «Non si possono subire questi disagi nel 2026. È comprensibile un’interruzione temporanea perché la perfezione non esiste, ma un problema così prolungato no, non lo possiamo più accettare. Anche perché - rileva il sindaco - da un blackout del genere, che non è certo scaturito dal maltempo che al massimo ha solo peggiorato la situazione, possono scaturire problemi di altra natura». Ieri non è stato possibile ricevere informazioni da E-Distribuzione. «Anche noi siamo in attesa di chiarimenti - aggiunge Murgia - ma nel frattempo ho sollecitato interventi strutturali».

