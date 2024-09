Il paese scommette sulle mountain bike 

Orgosolo potenzia il turismo ecosostenibile, intercettando al paese diversi appassionati di mountain bike, attratti dagli scorci locali e dal Supramonte.

Grande il lavoro dell’Associazione Santu Juvanne, che dopo il successo del Mountain Bike fest di Maggio, nei giorni ha radunato decine di bikers da tutta l’isola, guidandoli alla scoperta dei paesaggi incontaminati: «Siamo circa 60 associati attivi dal 2017 per promuovere l’immagine di Orgosolo da un’altra prospettiva - racconta il Presidente Franco Corraine - ci muove tanta passione ed un forte legame con l’ambiente. Il settore delle bike è in forte crescita e anche nell’escursione dei giorni scorsi è stato emozionante vedere tutti attratti dalle nostre bellezze».E mentre si programmano diversi eventi annui, si incentivano anche le nuove generazioni: «Non ci fermiamo - dice Corraine -solamente ad avvicinare i ragazzi allo sport, ma gli sensibilizziamo sul corretto utilizzo delle bici e sulla prevenzione dei pericoli».Lo sguardo è per questo proiettato al futuro: «Stiamo collaborando con diversi associazioni sparse in tutta l’isola - conclude Corraine - puntiamo a fare rete, promuovendo le zone interne. Il dialogo con le istituzioni locali è ottimo e stiamo ragionando per potenziare i percorsi rurali e fare della nostra comunità un riferimento per il settore». (g.i.o.)

