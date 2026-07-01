Il paese saluta Stefano Tronci 

Cordoglio a Sinnai per la morte di Stefano Tronci, una delle figure più amate della scena musicale locale e isolana. Era frontman degli “Alcool”, storica tribute band di Vasco Rossi che per anni ha fatto ballare e cantare le piazze sarde. La sua scomparsa ha colto tutti di sorpresa: nel giro di poche ore i social si sono riempiti di messaggi, foto e ricordi di chi lo conosceva personalmente e di chi, semplicemente, lo aveva visto esibirsi almeno una volta.

Un coro unanime che lo descrive come un artista vero, capace di trasmettere energia e passione a ogni concerto, ma anche come una persona generosa, sempre pronta al sorriso e alla battuta. In paese era molto più di un cantante: per molti un amico, un punto di riferimento, una voce che riusciva a unire generazioni diverse. (ant. ser.)

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