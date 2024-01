Il paese saluta l’uomo che salvò Tuerredda 

Nella chiesa del Carmine di Teulada si sono svolte le esequie di Ovidio Marras, l’agricoltore notissimo per essersi opposto al consorzio di imprese e banche impegnate a realizzare una struttura alberghiera nella piana retrostante la nota spiaggia di Tuerredda, a pochi metri dalla sua abitazione, a Malfatano. La modifica della strada che portava al suo furriadroxu è stata impugnata da Ovidio, sostenuto dalle associazioni ambientaliste, con l’esito di provocare l’interruzione dei lavori, bloccati ormai da dieci anni.

La famiglia Marras era originaria di Cagliari, commercianti giunti a Teulada alla fine del 1700, diventanti importanti possidenti imparentati con le famiglie più note del paese. Al tempo delle polemiche per Tuerredda i teuladini non avevano avversato la difesa a oltranza di Ovidio Marras, pur auspicando lo sviluppo turistico che avrebbe comportato la realizzazione dell’hotel in quella località di pregio.

