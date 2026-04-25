Il paese rivive con i laboratori per giovani 

La piazza del paese si è trasformata in un laboratorio a cielo aperto dove tantissimi giovani hanno imparato a comunicare davanti ad un pubblico. Ma anche l’arte di raccontare storie, utilizzando tecniche di narrazione e retorica per coinvolgere emotivamente, tramandare valori o promuovere un brand. Per il piccolo paese del Sarcidano un’immagine insolita che fa ben sperare. Non solo tartufo, cervi e fede: Laconi, paese di Sant’Ignazio, è diventato un polo per i giovani. Si è concluso pochi giorni fa, infatti, lo "Speak Up! Stand Out! – Unlock the Communicator in You(th)", il sesto progetto Erasmus ospitato dal piccolo centro del Sarcidano nell’arco di appena diciotto mesi. Un dato che non ha precedenti nel panorama delle aree interne sarde. La regia è dell’associazione culturale Giovani Iddocca, realtà locale nata anni fa per promuovere la partecipazione giovanile e lo sviluppo delle comunità rurali. La missione è una: far capire alle giovani leve le capacità dei piccoli territori, intesi come luoghi non da lasciare, ma spazi da abitare, trasformare e immaginare insieme.

Dal 14 al 22 aprile, Laconi ha accolto 27 operatori giovanili provenienti da Italia, Spagna, Portogallo, Romania, Pakistan, Bulgaria ed Estonia per un percorso formativo intensivo dedicato alle competenze comunicative. Tutti i ragazzi sono stati ospitati all'Oasi Francescana, un modo per coinvolgere attivamente la comunità. Il progetto è stato finanziato dal programma Erasmus attraverso l'Agenzia Italiana per la Gioventù. Tutto è stato possibile grazie alla presenza di professionisti internazionali come Ned Ivanov, trainer principale con formazione in comunicazione terapeutica all'Università di Toronto, Svetlana Valcheva, specializzata in progettazione internazionale, e il facilitatore sardo Michele Tuveri, che ha curato le sessioni sulla comunicazione digitale e non solo.

«Questa crescita non è frutto del caso - spiega Carlo Coni, presidente dell'associazione Giovani Iddocca, che cura il progetto - È il risultato di un lavoro decennale portato avanti con costanza, della capacità di costruire relazioni solide con partner europei e dell’idea che un piccolo paese del Sarcidano possa stare sulla ribalta internazionale. Non lo diciamo noi: lo dicono i sei progetti finanziati che, uno dopo l’altro, hanno portato a Laconi giovani da tutta Europa. Ogni volta con attività uniche, costruite su misura, che non si sono ritrovano altrove».

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