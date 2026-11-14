Il teatro di Serrenti riapre le porte e si prepara a tornare al centro della vita culturale della zona. Concluso il rinnovamento degli spazi, ora il sito culturale è nuovamente utilizzabile: potrà ospitare non soltanto gli spettacoli, ma anche iniziative dedicate alla comunità. A renderlo riconoscibile è la torre scenica alta sedici metri, ispirata a “Su Mommoti”, figura immaginaria della tradizione sarda. Visibile anche dalla Statale 131, il teatro è diventato un simbolo di Serrenti fin dalla sua costruzione nel 2006, durante l’amministrazione Becciu. Con la riapertura, il paese ritrova uno spazio pronto ad animare le serate culturali del territorio: «La scelta di riqualificare il nostro teatro parte soprattutto dalla volontà di offrire ai giovani un’opportunità concreta di espressione e inclusione sociale all'interno della propria comunità», sottolinea l’assessora ai Lavori pubblici e vicesindaca Maura Boi.

Interventi

L’edificio è stato interessato di recente da interventi di manutenzione e riqualificazione per un valore di settantamila euro. I lavori hanno riguardato tre principali aree di intervento: la messa in sicurezza con il perfezionamento della scia antincendio, l’efficientamento termico con la riqualificazione dell’impianto di riscaldamento e raffreddamento e il risanamento della copertura con l’impermeabilizzazione del tetto che eliminerà definitivamente le infiltrazioni d’acqua, preservando la struttura muraria e i locali interni. «I lavori sono in fase di ultimazione – fa sapere il sindaco Pantaleo Talloru – siamo intervenuti su più fronti risolvendo diverse criticità. Il teatro ha bisogno di cura e manutenzione costanti».

Appuntamenti

A inaugurare il nuovo corso dello spazio culturale, che quest’anno sarà autonomamente gestito dal Comune, sarà la terza edizione di “Sguardi d'attualità sul grande schermo - Futuro dello spettacolo”. È un’iniziativa curata dall'Aps Semm, in collaborazione con Oikos Pictures e la ProCiv, e con il supporto del Comune e dell'assessorato regionale alla Pubblica istruzione e Beni culturali. Due giornate, il 20 e il 21 novembre, dedicate a lezioni, spettacolo, concerti e cinema. Il 27 novembre è in programma uno spettacolo di poesia performativa “Amori e no” a cura di Cecilia Lavatore, a seguire un “talk e memoir” in ricordo di Claudia Musio. Il 5 dicembre, il gruppo folk Santa Vitalia festeggia il cinquantesimo anniversario con la serata folk “Sonus, Ballus e Cantus”.

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