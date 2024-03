Il paese rimane senza scuole 

Scuole chiuse e alunni a casa: un altro duro colpo per i bambini e ragazzi di Soleminis costretti a disertare le lezioni per l’inagibilità delle aule. Nel paese del Parteolla, il 3 novembre era stato chiuso il Centro polivalente, sede delle scuole medie, per la comparsa di profonde crepe sui muri. Stessa sorte è toccata ieri, per motivi diversi, alla scuola primaria di via della Stazione.

«In questo caso non ci sono problemi strutturali - precisa il sindaco Fedele La Delfa - la perizia tecnica ha rilevato infiltrazioni d’acqua in diverse parti dell’edificio. C’è il pericolo di distacco di intonaci e calcinacci. Per questo abbiamo disposto la chiusura dell’immobile fino al 31 agosto». Nella scuola di via Stazione, oltre ai 64 bambini delle primarie erano ospitati dallo scorso novembre anche 47 ragazzi delle Medie.

Ora l’emergenza è totale, tanto che ieri è stato subito convocato un incontro tra i dirigenti scolastici, gli insegnanti e i rappresentanti dei genitori. Tra le ipotesi in campo, il trasferimento di tutti gli alunni a Dolianova e Serdiana o l’allestimento di una scuola da campo a Soleminis fino alla conclusione dell’anno. Ipotesi, quest’ultima preferita dalle famiglie dei ragazzi. «Abbiamo girato la richiesta all’Ufficio scolastico provinciale che, a sua volta, si confronterà con il prefetto di Cagliari - rivela Alessandro Solla, vice preside dell’istituto comprensivo del Parteolla - nelle prossime ore si deciderà il da farsi tenendo conto prima di tutto delle esigenze dei ragazzi e delle loro famiglie». Escluso invece il ricorso alla didattica a distanza: «Questa soluzione non è percorribile - affermano Andrea Piras e Paolo Lai rappresentanti dei genitori - molti di noi lavorano e non possono stare a casa con i figli». Difficile anche pensare a un trasferimento temporaneo degli alunni in altri centri: «Per molti di noi è impossibile accompagnare i bambini a scuola. Servirebbe un servizio scuolabus ma i costi sono alti. Meglio una scuola da campo, confidando anche sulla primavera ormai alle porte».

Il parroco, don Cristian Pisu, ha già messo a disposizione l’area del campo parrocchiale. Questo consentirebbe di riprendere a breve le lezioni in attesa della ristrutturazione degli edifici scolastici: «Utilizzeremo subito i fondi del nostro bilancio per gli interventi più urgenti - assicura il sindaco - per riqualificare le scuole servono però investimenti importanti. Oggi effettueremo un sopralluogo con l’Unità di progetto di Iscola e decideremo insieme che cosa fare per riaprire in tempi rapidi almeno una delle due scuole».

