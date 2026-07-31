Il paese ricorda l’ex sindaco Mario Fadda La figlia Francesca: «Amato da tutti» 

La drammatica notizia si diffuse rapidamente il 30 luglio 2019 a Maracalagonis e in tutta la Sardegna. Mario Fadda, funzionario alla Regione, quattro legislature da sindaco, uomo di spicco dell’Udc, morì colto da un infarto a casa mentre si preparava a visitare i terreni devastati dal fuoco lungo la vecchia Orientale la sera prima.

A distanza di sette anni, la figlia Francesca, alla seconda legislatura da sindaca di Maracalagonis lo ha ricordato così.«Sei stato un sindaco che ha amato profondamente la tua comunità. Ogni giorno porto con me il tuo amore. Ci sono assenze che il tempo non colma. La tua è una di quelle. Mi manchi ogni giorno, ma so che una parte di te vive in ogni scelta che faccio, nella forza che cerco di avere e nell’amore che continuo a mettere nella mia vita. Grazie per tutto quello che mi hai donato».

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