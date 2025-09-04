Il paese ricorda i minatori uccisi  

Si è tenuta ieri a Buggerru la commemorazione del 121nesimo anniversario dell’eccidio dei minatori del 4 settembre 1904. Il sacrificio di Salvatore Montixi, Giustino Pittau e Felice Littera, morti trafitti dai proiettili sparati dai militari del Reggio Esercito, mentre manifestavano assieme ai compagni, rivendicando condizioni di lavoro più umane, è stato onorato nei giorni scorsi con una serie di eventi. Ieri le celebrazioni sono proseguite con la messa in onore dei minatori morti e con la posa della corona di alloro nel monumento dell’Eccidio. «Nel mondo del lavoro la giusta sintesi tra diritti e doveri – ha detto la sindaca Laura Cappelli - è ancora sbilanciata ai danni dei lavoratori. La maturità della nostra democrazia si misurerà, ancora una volta, dalla sua capacità di comprendere il passato». (fe. ma.)

RIPRODUZIONE RISERVATA