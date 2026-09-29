Il paese ricorda Antonio Vargiu 

Era il 1960 quando Roma ospitò, per la prima ed ultima volta ad oggi, i Giochi Olimpici estivi. Tra gli oltre cinquemila atleti presenti c’era anche Antonio Vargiu, campione di hockey su prato, originario di Villasor e scomparso nel 2025 a 86 anni. Una figura che il paese, in occasione della Festa dello sport tenutasi nei giorni scorsi, ha voluto ricordare con l’evento “Storie di sport sorrese”, ospitato nella cornice del chiostro dell’ex convento dei cappuccini.

Durante la serata i racconti e le immagini raccolte dalle due nipoti di Vargiu, Maura e Helleana Grussu, hanno permesso di ripercorrere la sua incredibile carriera: cominciato a Villasor, il cammino sportivo è poi proseguito all’Amsicora di Cagliari per approdare, infine, nella capitale. Un curriculum da sogno che ha visto Vargiu diventare quattro volte Campione d’Italia come giocatore e culminato poi con la partecipazione alla XVII Olimpiade di Roma 1960 con la maglia azzurra. Percorso in seguito continuato in veste di allenatore, come istruttore ai centri Coni a Roma per oltre trent’anni. Un campione non solo nello sport ma anche nella vita, come sottolineato dalle due nipoti.

«Era uno zio sorridente, giocoso, ci sapeva fare coi giovani», raccontano Maura e Helleana. «Uno dei più bei ricordi risale alla nostra infanzia, avevamo circa dieci anni e ci recammo a Roma con la nostra famiglia. Oltre a vedere in casa sua uno stanzino pieno di mazze da gioco per tutte le età, di cui ne ricevemmo una a testa in regalo che ancora conserviamo, ho una immagine con lui scolpita nella mia memoria. Quando al giardino botanico vedemmo un albero secolare e per abbracciarlo ci unimmo tutti, presi per mano, io, Hele, zio Antonio e i miei genitori. Oggi per me quell’albero è lui», ha continuato Maura commossa. All’evento presenti anche tanti amici e compaesani di Vargiu, oltre al presidente del comitato regionale della FIH, la Federazione Italia Hockey, Gianfranco Salaris e al sindaco Massimo Pinna, che ha reso omaggio e ricordato con orgoglio il fuoriclasse.

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