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Gesico.
24 luglio 2026 alle 00:28

Il paese ricorda Antonello Zedda 

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La comunità di Gesico si prepara a ricordare ancora una volta Antonello Zedda con il sesto “Tutto in una notte”, a lui dedicato, in programma domenica 2 agosto. Inizierà alle 19 e riunirà cittadini e appassionati di calcio in una serata dedicata allo sport, all'amicizia e alla memoria del compianto concittadino. Nel corso degli anni il Memorial è diventato uno degli appuntamenti estivi più sentiti del paese. L'iniziativa è organizzata dal Circolo Acli di Gesico, con il coinvolgimento delle associazioni locali, dell'amministrazione comunale e dello storico gruppo degli amici di Antonello, uniti dalla volontà di mantenerne vivo il ricordo attraverso i valori dello sport. Le sfide calcistiche trasformeranno il campo in un momento di incontro e condivisione, nel segno del fair play e della solidarietà, valori che hanno contraddistinto la figura di Antonello Zedda. (sev. sir.)

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