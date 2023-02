Il paese resterà 7 ore senza acqua e luce  

Il 14 febbraio, in paese, mancheranno la corrente e l’acqua. I lavori programmati da E-distribuzione per martedì porteranno anche al fermo dell’impianto di sollevamento di Is Clamoris, che serve anche il paese di Perdasdefogu. L’interruzione di energia elettrica e del flusso idrico sono previsti dalle 9 alle 16.30. I serbatoi della rete di distribuzione saranno costantemente monitorati dal personale di Abbanoa. Si prevede che le riserve di accumulo potranno non essere sufficienti a sopperire al fabbisogno idrico della popolazione.

La mancata erogazione di acqua potrebbe verificarsi in particolare per le utenze che si trovano nei punti più alti dell’abitato. Abbanoa sarà comunque sempre all’opera per limitare tutti i disagi. Al momento del ripristino della fornitura elettrica gli operai lavoreranno alla regolazione della condotta adduttrice e sulla rete di distribuzione. Lo svuotamento e il successivo riempimento dei serbatoi potrebbero creare una temporanea torbidità dell’acqua. Un largo preavviso che consentirà ai cittadini di caricare i dispositivi elettronici, il giorno prima, e fare scorta d’acqua. (fr. l.)

