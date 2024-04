Il paese resta senza pediatra 

Si accende la spia rossa nel Sarcidano per l’assistenza sanitaria di base per i più piccoli. Dal 1° maggio l’unica pediatra presente, Giovanna Obino, andrà in pensione; il dopo preoccupa le famiglie dei piccini e gli amministratori. La Asl (azienda sanitaria locale) di Cagliari fa sapere «che si stanno mettendo in essere tutte le soluzioni per evitare che i bambini restino senza assistenza medica». La manifestazione di interesse per il posto che resterà presto vacante è stata immediatamente pubblicata dall’azienda proprio per evitare che il servizio resti scoperto ma ancora non c’è stata nessuna risposta. «Sono in corso», ha detto il direttore generale dell’azienda Marcello Tidore, «interlocuzioni con un professionista, speriamo che l’esito sia positivo».

I contatti

Un’affermazione confermata indirettamente dal sindaco Luca Pilia. «Ho ricevuto rassicurazioni dalla Asl», ha affermato, «sono abbastanza tranquillo. Mi è stato confermato l’impegno per trovare un sostituto». Nel corso dei colloquio con l’azienda sanitaria è stato affrontato anche il tema dell’ambulatorio dal momento che quello in cui ha lavorato Obino era di proprietà della stessa specialista.

Il presidio

L’assistenza pediatrica di base interessa buona parte dei paesi del territorio dunque non soltanto Isili ma anche Nurallao, Nuragus, Gergei, Escolca, Serri, Villanova Tulo. Un servizio indispensabile, soprattutto alla luce del fatto che nella zona non è presente un pronto soccorso pediatrico. Una figura questa che nel tempo ha assunto un ruolo fondamentale come nel periodo della pandemia da Covid-19 quando la specialista era l’unico riferimento diretto e sicuro che le famiglie avevano per i loro bambini. Dunque non manca la preoccupazione per quel primo maggio che vedrà la pediatra chiudere il suo ambulatorio sempre pieno di piccoli pazienti.

La situazione

Nel Sarcidano-Barbagia di Seulo sono presenti altri due pediatri. Una presta servizio nel consultorio di Isili e l’altra fa ambulatorio a Orroli e copre Nurri, Escalaplano e Sadali. La carenza di personale medico comincia ad avere i suoi effetti negativi su diversi fronti. Se fino a poco tempo fa si registrano carenze all’interno della struttura ospedaliera, le criticità stanno interessando anche la medicina di base, i medici di famiglia ma anche i pediatri.

